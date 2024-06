Über Äcker und durch Büsche: In Gerwisch im Jerichower Land haben sich die Polizei und ein Motocross-Fahrer eine wilde Verfolgungsjagd geliefert.

Wie im Actionfilm: Motocross-Fahrer liefert sich in Gerwisch wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Motocross-Fahrer in Gerwisch hat sich mit der Polizei ein wilde Verfolgungsjagd geliefert.

Gerwisch. - Ohne Frage wird dieser Abend in Gerwisch im Jerichower Land sowohl einigen Anwohnern als auch der Polizei noch lange Zeit im Gedächtnis bleiben: Bei einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei gelang es einem Motocross-Fahrer die Ordnungshüter abzuschütteln. Die Szenen erinnerten an einen Action-Streifen.

Was ist passiert? In den Abendstunden erhielt das Polizeirevier Jerichower Land den Hinweis, dass ein vermutlich männlicher Motocross-Fahrer ohne Kennzeichen im Naturschutzgebiet in Gerwisch unterwegs ist. Er soll sich dort mit seinem Fahrzeug rücksichtlos verhalten haben.

Motocross-Fahrer auf der Flucht

Die Polizeibeamten konnten den Motocross-Fahrer anschließend auch feststellen, jedoch ergriff der Raser die Flucht und ignorierte jegliche Anhaltesignale. Der Fahrer fuhr über Äcker, Grünflächen und innerhalb der Ortschaft Gerwisch sogar durch Gebüsche.

Lesen Sie auch:Audi-Fahrer liefert sich Verfolgung mit der Polizei

Die Beamten verloren ihn daraufhin aus den Augen. Bis heute konnte die Polizei den Motocross-Fahrer nicht fassen.

Polizei sucht Zeugen

Was bekannt ist: Bei der Motocross-Maschine handelt es sich um eine orangefarbenes Motorrad, Fahrzeugführer trug einen orangefarbenen Helm und einen orangefarbenen Hoodie-Pullover.

Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wurde aufgrund des grob verkehrswidrigen Verhaltens und der damit verbundenen rücksichtlosen Fortbewegung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03921 92019 0 entgegen.