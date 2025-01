Ein Ladendieb ist in einem Einkaufsmarkt in Burg dingfest gemacht worden. Der Täter, der es auf Tabakwaren abgesehen hatte, leistete erheblichen Widerstand. Es gab Verletzte.

Zwei Verletzte: Dieb hat es in Einkaufsmarkt in Burg auf Zigaretten abgesehen und wird handgreiflich

Beamte der Polizei haben in einem Einkaufszentrum in Burg einen Ladendieb festgenommen. Der Täter soll erheblichen Widerstand geleistet haben.

Burg - Zu einem dreisten Diebstahl und einer handfesten Auseinandersetzung ist es in einem Laden im Märktezentrum in Burg (Jerichower Land) gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Wie die Polizei informiert, ist am 11. Januar 2025 an der Zibbeklebener Straße ein 41-Jähriger aus Burg zunächst dadurch aufgefallen, dass er Tabakwaren aus der Auslage entnommen und diese dann in einer anderen Abteilung in einer Tasche versteckt hat.

Beim Passieren des Kassenbereichs und auf den Weg in Richtung Ausgang ist der Mann von einem Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert worden, stehenzubleiben. Doch er soll sich widersetzt haben und handgreiflich geworden sein, ehe er versucht haben soll zu flüchten. Zwei Zeugen haben dies allerdings verhindern können, wie es weiter heißt. Der Mann sei aufgrund des vehementen Widerstands zu Boden gebracht worden - bis zum Eintreffen der Polizei habe er sich mit Händen und Füßen gewehrt.

Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt. Da der 41-Jährige angab, unter Drogen zu stehen, wurde er für eine Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung ermittelt.