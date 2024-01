Am Montagmorgen kam es auf der B80 in Halle zu einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Ein Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Durch die Rettungsarbeiten war die Hochstraße komplett blockiert. Es kam zu Staus.

Unfall auf B80 in Halle: Hochstraße teilgesperrt - Mann in Auto eingeklemmt

Es kommt in Halle zu einem Stau auf der Bundesstraße B80 in Richtung Eisleben nach einem Lkw-Unfall. Foto:

Halle/DUR - Zu einem heftigen Unfall ist es am Montagmorgen auf der Bundesstraße B80 in Halle gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Unfall auf der B80 in Halle: Ein Überblick

Demnach ist offenbar die Straße von Halle in Richtung Lutherstadt Eisleben von dem Unfall betroffen. Genauer hat es zwischen Am Leipziger Turm in Halle und dem Rennbahnkreuz gekracht.

Das am Unfall in Halle beteiligte Auto ist komplett zerstört. Foto: Marvin Matzulla

Dort sind ein Lkw und ein Auto so heftig aneinander geraten, dass ein Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Er wird zur Stunde aus seinem Vehikel befreit, heißt es auf Nachfrage von der Polizei.

ES kam auf der B80 in Halle zu massiven Verkehrseinschränkungen. Foto: Marvin Matzulla

"Wir mussten eine Leitplanke auftrennen, um die Person aus dem Fahrzeug zu retten. Im Einsatz sind wir mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr", so Einsatzleiter Daniel Schöppe. Der Einsatz hat massive Auswirkungen auf den Verkehr.

Rettungsaktion nach Kollision

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten ist die Hochstraße teilweise gesperrt und es hat sich ein Stau gebildet.