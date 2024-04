Zeitz/DUR. - Zu einem Kaffee-Diebstahl ist es am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Geußnitzer Straße in Zeitz gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach haben drei Männer im Alter von 21, 38 und 45 Jahren 14 Kaffeepackungen aus der Lidl-Filiale geklaut. Die Polizei habe die Diebe aber noch am Ortsausgang von Zeitz in Richtung Tröglitz stellen können. Als sie das Auto der Langfinger untersuchten, fielen den Beamten noch 20 weitere Packungen Kaffee und 20 Packungen Waschmittel auf. Es wird angenommen, dass es sich dabei ebenfalls um Diebesgut handele, heißt es.

Die gefundenen Waren besitzen einen Wert von knapp 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt.