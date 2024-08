Wer macht denn sowas? Unbekannte haben in Burg (Jerichower Land) an einem Imbiss Koniferen gestohlen. Die Bäume sind gerade frisch angeschafft worden. Die Polizei ermittelt.

Dreiste Diebe schlagen an einem Imbiss in Burg zu: Wer hat es auf Koniferen abgesehen?

Burg - Auf einmal sind sie weg. Unbekannte haben in Burg (Jerichower Land) elf Koniferen mitgehen lassen, die im Bereich von einem Imbiss angeordnet waren. Wie die Polizei informiert, haben die Täter im Zeitraum vom 25. August 2024, 14 Uhr, bis 26. August 2024, 8.30 Uhr, zugeschlagen.

Eine Pflanze samt Kübel weg, andere wurden herausgerissen

Die erst vor wenigen Tagen mit den Koniferen bepflanzten Blumentöpfe seien noch vorhanden gewesen, die Pflanzen seien offensichtlich herausgerissen worden. Eine Konifere wurde mit Kübel entwendet.

Wer Hinweise zur Tat oder den Dieben geben kann, wendet sich an die Polizei in Burg unter der Telefonnummer (03921) 92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de.