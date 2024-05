Ein Mann soll in einem Supermarkt in Halle Waren im Wert von mehr als 200 Euro gestohlen haben. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach ihm.

Fahndung in Halle

In einem Supermarkt in Halle soll ein Mann Waren im Wert von knapp 207 Euro gestohlen haben.

Halle (Saale). - Bereits im Mai 2023 soll ein bislang unbekannter Mann in einem Supermarkt in der Hermesstraße in Halle Waren im Wert von knapp 207 Euro gestohlen haben. Das teilte die Polizei mit.

Nun sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Täter.

Dieser Mann soll bei einem Diebstahl in Halle Waren im Wert von mehr als 200 Euro gestohlen haben. Foto: Polizei

Am Tag des Diebstahls, dem 8. Mai 2023, trug der gesuchte Mann eine schwarze Adidas-Jacke über einem schwarzen T-Shirt.

Die Polizei Halle sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.