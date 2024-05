Fahndung in Halle Diebstahl in Drogeriemarkt: Wer hat diese Frauen gesehen? (Fotos im Text)

Drei unbekannter Frauen sollen in einem Drogeriemarkt in der Neustädter Passage in Halle Waren im Wert von 235 Euro gestohlen haben. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach ihnen.