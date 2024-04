Ein Jugendlicher hat in Dessau am Freitagabend eine Frau ausgeraubt. So wird er in der Fahndung der Polizei beschrieben.

Dessau-Roßlau/DUR. - Nach einem Raub am Freitagabend in der Tornauer Straße in Dessau fahndet die Polizei nach einem schlanken Jungen mit dunkelblondem "Pony". Dies haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitgeteilt - verbunden mit einem Zeugenaufruf

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche gegen 19.30 Uhr mit einem Fahrrad von hinten auf eine 57 Jahre alte Frau zugefahren, die auf dem Gehweg der Tornauer Straße unterwegs war. Im Vorbeifahren habe der Täter die Handtasche der Frau versucht zu entreißen, stürzte aber wegen der Gegenwehr der Frau. Erst im Nachgang habe er die Tasche an sich bringen können, heißt es. Die Frau blieb unverletzt.

Der Junge sei ohne sein Fahrrad in Richtung Norden (Pauluskirche) geflüchtet und habe die in der Tasche befindliche Geldbörse in ein Gebüsch in der Franzstraße geworfen. Dies wurde von Zeugen beobachtet, die die Geldbörse dann entdeckten.

So wird der Junge beschrieben:

160 – 165 cm groß

14 - 16 Jahre alt

schlank

dunkelblonde Haare, längerer "Pony"

grüne Trainingsjacke mit blauem Muster auf der Brust

graues Basecap

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben könne, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0340/25030 bei der Polizei zu melden.