Auf dem Gelände der HEM-Tankstelle in Letzlingen ist am Donnerstag ein Polizist angegriffen worden.

Letzlingen - Mit erhobener Faust und verbalen Beschimpfungen hat ein bisher noch unbekannter Motocrossfahrer am Donnerstag kurz vor 16.30 Uhr einen Polizeibeamten auf dem Gelände der HEM-Tankstelle in Letzlingen bedroht. Seinen Anfang nahm das Geschehen schon kurz vorher in der Jävenitzer Straße in Letzlingen. Dort bemerkte der Beamte einen Crossmotorrad-Fahrer, der mit einer Maschine auf dem Gehweg unterwegs war. Der Polizist nahm die Verfolgung auf und stellte dabei fest, dass am Fahrzeug kein Kennzeichen vorhanden war. Kurze Zeit später stieß ein zweiter Cross-Fahrer dazu. Beide steuerten die Tankstelle an und hielten an der dortigen Druckluftstation. Der Beamte erfragte die Identität des einen Fahrers. Währenddessen griff der zweite Fahrer lautstark in das Geschehen ein und bedrohte den Beamten. Dem gelang jedoch die Abwehr, so dass er unverletzt blieb.

Der konnte aber noch feststellen, dass an der Cross-Maschine des Angreifers zwar ein Kennzeichen vorhanden, das aber so weit hochgebogen war, um vermutlich die Identifikation zu erschweren. Der Angreifer ergriff die Flucht. Der Beamte hatte unterdessen Verstärkung geordert. Die Streifenwagenbesatzung übernahm vor Ort das Gespräch mit dem ersten Cross-Fahrer. Die Personalien wurden festgestellt. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Verdachtsmomente ermittelt: Fahren ohne Pflichtversicherung und ohne Führerschein sowie wegen des Verstoßes gegen die Abgabenordnung (Steuer). Der Mann kommt aus der Region. Der Verdacht liegt nahe, dass auch der Angreifer in der Region zu Hause ist. Er konnte allerdings noch nicht ermittelt werden. Er war auffallend schlank und groß, etwa 1,90 Meter. Bei diesem Cross-Fahrer geht es um tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten, Körperverletzung und Kennzeichenmissbrauch. Zur Klärung werden Zeugen gesucht. Die können sich im Salzwedeler Polizeirevier unter 03901/84 80 melden.