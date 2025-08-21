Die Magdeburger Feuerwehr hat eine Person aus einer brennenden Wohnung in einem Magdeburger Hochhaus gerettet. Eine Drehleiter kam zum Einsatz.

Magdeburg - Am Mittwoch, 21. August 2026, wurde die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zu einem Brand in einem Hochhaus in der Lübecker Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei bereits dichter, schwarzer Rauch aus einer Wohnung in der 8. Etage gequollen. Zu diesem Zeitpunkt habe sich noch eine Person in der betroffenen Wohnung aufgehalten, erklärte eine Sprecherin der Magdeburger Feuerwehr.

Der sofort eingesetzte Angriffstrupp habe die Person schnell aus der Wohnung retten und sicher ins Freie bringen können. Sie wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert, hieß es weiter

Feuerwehreinsatz in der Lübecker Straße in Magdeburg. Foto: Robert Gruhne

Unmittelbar nach der Menschenrettung habe die Feuerwehr die Brandbekämpfung sowohl im Innenangriff als auch über die Drehleiter von außen vorgenommen. Nach rund sieben Minuten war das Feuer unter Kontrolle und gelöscht.

Die Nachlöscharbeiten sowie die Entrauchung des Gebäudes hätten noch etwa eine halbe Stunde angedauert. Danach habe der Einsatz beendet werden und die restlichen Bewohner des Gebäudes in ihre Wohnungen zurückkehren könne.

Zur Ursache des Brandes ermittele die Polizei.