Einbruch in Tankstelle in Mieste: Tabakwaren geklaut

In eine Tankstelle in Mieste wurde am Donnerstagabend eingebrochen. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Mieste (vs) - Bisher unbekannte Täter brachen am Donnerstagabend in eine Tankstelle an der Wilhelmstraße in Mieste ein und entwendeten Tabakwaren im Wert eines vierstelligen Betrages. Die 61-jährige Inhaberin war über ihr Mobiltelefon über eine Alarmauslösung informiert worden. Die daraufhin gerufene Polizei konnte vor Ort keine Täter mehr feststellen. Zur Suche nach den Tätern kam auch ein Fährtenhund zum Einsatz. Außerdem war die Kriminalpolizei vor Ort und sicherte Spuren. Wer Beobachtungen zum Einbruch in die Tankstelle gemacht hat, oder anderweitige Hinweise zum Sachverhalt geben kann, der wird gebeten sich bei der Polizei in Gardelegen unter der Telefonnummer (03907) 7240 zu melden.