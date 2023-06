In der Median-Klinik löste am Sonntagnachmittag ein Rauchmelder aus. 25 Feuerwehrleute aus Kalbe und Karritz eilten zum Ort des Geschehens und suchten nach dem Brand.

Feueralarm in der Median-Klinik

Die Einsatzkräfte konnten kein Feuer in der Median-Klinik finden.

Kalbe (mbc) - Schrecksekunden für die Patienten der Kalbenser Median-Klinik am Sonntag gegen 16.41 Uhr, als der Feueralarm im ganzen Haus ausgelöst wurde. Die Warnmeldung wurde an die Leitstelle in Stendal weitergeleitet, die umgehend die Kalbenser Feuerwehr alarmierte. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung trafen die Einsatzkräfte aus Kalbe und Karritz vor Ort ein.

Das Personal hatte die Patienten bereits evakuiert und sie hatten sich an den Sammelpunkten vor und hinter der Klinik versammelt. Der Einsatzleiter Ramón Rulff erklärte im Anschluss an den Einsatz, dass der Rauchmelder im Zimmer 303 den Alarm ausgelöst habe. Die Feuerwehrleute, die sich mit schwerem Atemschutz ausgestattet hatten, durchsuchten den Raum, konnten jedoch keine Feuerquelle finden.

Die Ursache für den Fehlalarm soll nun intern in der Klinik untersucht werden. Gegen 17.15 Uhr konnten die Wehren wieder abrücken. Insgesamt waren rund 25 Brandbekämpfer mit dem gesamten Kalbenser Löschzuges im Einsatz. Nachdem die Feuerwehr abgerückt war, konnten die Patienten wieder das Klinik-Gebäude betreten.