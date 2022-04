Feuerwehr muss Klo-Brand in Gardelegen löschen

Gardelegens Feuerwehr wurde am Dienstag zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen. Ein mobiles Toilettenhäuschen stand in Flammen. Warum jetzt die Polizei ermittelt.

Gardelegen (vs) - Ein besonders unappetitlicher Einsatz für die Gardelegener Feuerwehrkameraden: Am Dienstag gegen 22.30 Uhr wurden sie zu einem Feuer am Rottweg gerufen. Dort brannte allerdings kein Gebäude, sondern eine mobilen Toilettenkabine.