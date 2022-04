Feuerwehreinsatz in Kalbe: Gartenfeuer gerät außer Kontrolle

Kalbe - Weil ein Feuer zum Verbrennen von Gartenabfällen in einem Garten am Roten Wall in Kalbe am Mittwoch (13. April) außer Kontrolle geriet, rückten sieben Kameraden mit drei Fahrzeugen aus. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Kalbe und die Löschgruppe Karritz-Neuendorf.