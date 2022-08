Gartenlaube in Gardelegen brennt lichterloh

Komplett stand am Sonntagmorgen, 28. August, eine Gartenlaube in Flammen.

Gardelegen (vs) - Die Beamten der Gardelegener Polizei wurden am Sonntagmorgen kurz nach 5.30 Uhr zu einem Brand an den Rottweg in der Hansestadt gerufen. Dort stand eine Gartenlaube im Vollbrand.