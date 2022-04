Lkw-Fahrerhaus in Zierau durch Flammen komplett zerstört

Offensichtlich ein technischer Defekt führte am Sonnabend auf der Landesstraße zwischen Mösenthin und Zierau zu einem Brand in einem Führerhaus. Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Zierau (mbc) - Zu einem Feuerwehreinsatz musste am Sonnabendmittag die Kameraden des Zugbereichs Badel der Einheitsgemeinde Kalbe ausrücken. Zwei Minuten vor zwölf heulten in Badel, Kalbe, Thüritz, Güssefeld, Jeggeleben, Zierau und Zethlingen die Sirenen und die Pieper schlugen an.