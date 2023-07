Kakerbeck - Bisher unbekannte Täter hebelten ein Fenster in der Kindertagesstätte Zwergenland in Kakerbeck auf. Montag (4. Juli) gegen 6.30 Uhr bemerkte dies eine Mitarbeiterin. „Es wurde eingebrochen, aber es wurde nichts entwendet“, sagte Martina Ebeling, Leiterin der Kindertagesstätte, auf Volksstimme-Anfrage.

Wie sie schilderte, verschafften sich der oder die Täter zuerst Zutritt in einen kleinen Geräteschuppen. Von dort nahmen sie eine Astschere mit, mit der sie versuchten, Zutritt zum Gebäude zu erlangen. „Die Astschere war hinterher nicht mehr zu gebrauchen. Die können wir nun entsorgen“, so Ebeling. Sie beschrieb, dass der oder die Eindringlinge vermutlich über ein Fenster in die Kindertagesstätte hinein- und an anderer Stelle, im Krippenbereich, wieder aus einem Fenster hinausgestiegen sind.

Spurensicherung im Kindergarten

In die Einrichtung wurde nicht zum ersten Mal eingebrochen. Im März hatte es bereits einen solchen Vorfall gegeben. Und weitere Einbrüche liegen länger zurück, erinnerte sich die Leiterin.

Gestern wurde der Tatort kriminaltechnisch untersucht. „Die Spurensicherung war vor Ort. Für die Kinder ist es natürlich aufregend, wenn die Polizei da ist“, berichtete Ebeling. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, das Revierkommissariat Gardelegen zu kontaktieren, Telefon 03907/72 40.