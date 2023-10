Ein betrunkener Mann hat in Gardelegen eine Fahrradfahrerin mit seinem Auto angefahren, so dass sie schwer verletzt ins Krankenhaus kam.

Unfall in Gardelegen: Schwer verletzt - Betrunkener fährt Radfahrerin an

Unfall in Gardelegen: Bei einem Zusammenstoß mit einem betrunkenen Autofahrer ist eine 64 Jahre alte Fahrradfahrerin in der Altmark schwer verletzt worden. Symbolbild:

Gardelegen (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einer 64 Jahre alten Fahrradfahrerin ist es am frühen Mittwochmorgen in der Straße der Freundschaft in Gardelegen gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst ein betrunkener 60 Jahre alter Autofahrer in Gardelegen unterwegs, als er die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin nicht bemerkte und mit ihr zusammenstieß. Dabei sei die Frau schwer verletzt worden, heißt es. Sie kam ins Krankenhaus.

Der Autofahrer musste seinen Führerschein abgeben.