Wieder sorgt die Bundesstraße 71 für Aufsehen: Innerhalb weniger Tage mussten Polizei und Feuerwehr gleich mehrfach ausrücken. Auch am Sonntag war die Straße wieder gesperrt.

Die B71 war erneut an der Kreuzung Engersen/Zichtau gesperrt. Diesmal war es ein brennender PKW, der die Rettungskräfte beschäftigte.

Engersen/Zichtau - Schon wieder eine Sperrung auf der Bundesstraße 71: Zum dritten Mal innerhalb einer Woche waren am Sonntag Polizei und Feuerwehr nahe Wiepke im Einsatz. Am Dienstag (4. November) und Mittwoch (5. November) waren schwere Verkehrsunfälle an der Kreuzung Engersen/Zichtau sowie zwischen Wiepke und Estedt der Grund dafür.