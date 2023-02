Gardelegen (vs) - Gegen 6 Uhr wurden am Montag, 20. Februar, die Gardelegener Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines Wohnmobils in der Hansestadt gerufen. Das Fahrzeug, das unter einem Carport an der Straße An den Kellerbergen abgestellt war, befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. 28 Kameraden der Feuerwehr waren mit fünf Fahrzeugen vor Ort und löschten den Brand. Durch das Feuer wurden das Wohnmobil und der Carport komplett zerstört. Die Höhe des Sachschadens liegt im sechsstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zum Brand dauern laut Polizei an.