Auf dem Gelände der Agrargenossenschaft in Tucheim ist am Samstagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Viele Kälber sind verendet.

Die Feuerwehr ist bei einem Großbrand in Tucheim im Einsatz. Das Feuer ist in einem Stall ausgebrochen, in dem sich Kälber befanden.

Tucheim. - Am Samstagmorgen ist bei der Agrargenossenschaft in Tucheim ein Großbrand in einem Stall ausgebrochen, in dem sich auch Kälber befanden. Der Grund ist derzeit noch unklar.

Der Landkreis Jerichower Land hatte den Einwohnern aufgrund einer großen Rauchwolke zunächst geraten, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen hat der Landkreis Entwarnung gegeben: Fenster und Türen könnten im Umkreis von Tucheim wieder unbedacht geöffnet werden.

Großbrand auf Milchhof in Tucheim: Viele Kälber verendet

Im Laufe des Vormittages hat sich auf dem Hof in Tucheim eine Großeinsatzlage gebildet. Verschiedene Ortsfeuerwehren der Region und aus dem Brandenburger Raum sind vor Ort. Auch ein Notarztwagen war im Einsatz.

Wie der Landkreis am Samstagmittag mitteilte, sei der Brand inzwischen soweit eingedämmt, dass der Rauch nur noch bodennah aufsteige. Der Einsatz wird den Angaben zufolge noch bis in den Nachmittag andauern.

Die Polizei sagte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass viele Kälber verendet seien. Die Zahl der toten Tiere liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren dreistelligen Bereich.