Wenn's in der Küche erstmal brennt, dann wird schnell das ganze Haus durch den Rauch unbewohnbar. Wie jetzt in Parchen. Wie es zu dem Brand kam, ermittelt jetzt die Kripo.

Brand in der Küche - ganzes Haus in Parchen unbewohnbar

Insgesamt 18 Feuerwehrleute bekämpfen den Brand in einer Küche in Parchen.

Parchen - Ein Brand in der Küche eines Wohnhauses im Genthiner Ortsteil Parchen hat am gestrigen Dienstag dazu geführt, dass das gesamte Haus vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Insgesamt 18 Feuerwehrleute der Wehren aus Parchen, Genthin und Mützel wurden am Mittag in die Burger Straße in Parchen gerufen und trafen dort auf ein Gebäude, das komplett verraucht war. Personen haben sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haus befunden.

Nach kurzer Suche konnte der Brandherd in der Küche des Hauses ausgemacht werden. Trotz des schnellen Handelns der Feuerwehrleute unter Atemschutzmasken ist der Schaden, den der Brand in der Küche angerichtet hat, enorm. Der Brandrauch hat aber auch alle anderen Räume des Hauses stark beschädigt, trotz des Einsatzes von Hochleistungslüftern.

Für die Dauer der Löscharbeiten waren die Ortsdurchfahrt Parchen sowie der Abzweig nach Bergzow für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Küchenbrandes aufgenommen.