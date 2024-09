Redekin. - Am Donnerstag (5. September), hat es in der Nähe der B107 zwischen Genthin und Jerichow auf einem Feld gebrannt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Damit dies für die Einsatzkräfte gefahrlos ermöglicht werden konnte, war zwischendurch die Bundesstraße bei Redekin gesperrt.

Gegen 15.30 Uhr war die Sperrung noch aktuell. Feuerwehr und Polizei waren zuvor noch vor Ort. In diesem Jahr waren Feld und Vegetationsbrände nicht ganz so häufig, wie in den vorangegangenen Jahren, da es keine so langen Phasen der Trockenheit gab und die Temperaturen stark schwankten.

Hohe Waldbrandgefahr

Allerdings machen sich die aktuellen hohen Sommertemperaturen jetzt bemerkbar und die derzeitige Waldbrandgefahrenstufe liegt bei der höchsten Stufe 5, was eine sehr hohe Gefahr bedeutet.

Daher ist es verboten im Wald und Feld und der angrenzenden Straßen brennende oder glimmende Gegenstände wegzuwerfen oder durch Rauchen leicht entzündbare Bestände der Land- und Forstwirtschaft wie Strohdiemen, reife Erntebestände oder trockene Hecken zu gefährden.