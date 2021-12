Demo in Genthin: 300 Corona-Gegner versammeln sich entlang der B1

Genthin (vs) - Bei einer spontanen Demonstration, die am 1. Dezember in Genthin stattfand, nahmen etwa 300 Personen teil. Die Demo, die auf dem Marktplatz gegen 17.30 Uhr startete und durch die Innenstadt führte, hatte Bezug zu der derzeitigen Corona-Lage in Deutschland. Die Teilnehmer führten Plakate und Kerzen mit sich, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Beamten begleitete die Veranstaltung. Die Aufzugsstrecke verlief etwa 2,5 Kilometer um den Marktplatz und entlang der B1. Um 19.10 Uhr traf man am Rathaus wieder ein und die Versammlung wurde beendet. Es gab keine Vorkommnisse.