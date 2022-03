Diebe brechen in der Genthiner Schwimmhalle Spinde auf

In der Genthiner Schwimmhalle waren Diebe am Werk.

Genthin (vs) - Tief geschockt waren mehrere Badegäste laut Polizei, die am 2. März nach dem Schwimmen in der Schwimmhalle in Genthin zu ihren Umkleideschränken zurückehrten.

Während ihrer Abwesenheit wurden insgesamt acht Spinde aufgebrochen und aus diesen das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Genthin oder unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.