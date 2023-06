Genthin - Volksstimme

In ein Optikergeschäft in der Brandenburger Straße in Genthin sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen. Aus dem Verkaufsbereich stahlen der oder die Täter eine noch nicht bekannte Menge an Brillen und aus einem Tresor Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich.

Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter 03921/920-0 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.