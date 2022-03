Einbruch in Genthin: Diebe brechen Tür von Tischlerei auf - Zeugen gesucht

Genthin (vs) - Im Tatzeitraum vom 18. März 2022, 17.00 Uhr bis 21. März 2022, 06.00 wurde durch unbekannte Täter in die Tischlerei am Legefeld in Genthin eingebrochen, wie das Polizeirevier Jerichower Land vermeldet. Der oder die Täter gelangten durch das Aufbrechen des Türschlosses der Werkstatttür in das Objekt. Es wurden verschiedene Elektrowerkzeuge zur Holzbearbeitung entwendet.

Von den eingesetzten Polizeibeamten wurden Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu tatverdächtigen Personen und zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Jerichower Land persönlich oder unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.