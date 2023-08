Jerichow - Ihre Fahrt in der Bahnhofstraße ist einer Frau in Jerichow (Jerichower Land) am 8. August 2023 zum Verhängnis geworden. Bei einer Kontrolle in den Mittagsstunden hat die Polizei festgestellt, dass die 32-Jährige ohne Führerschein hinter dem Lenkrad vom VW Golf saß.

Laut einer Mitteilung wurde von den Revierbereichsbeamten die Autoschlüssel sichergestellt, eine Anzeige aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.