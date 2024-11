Die Feuerwehr Elbe-Parey wurde am Sonntagabend von der Einsatzleitstelle zu einem Einsatz in Bergzow alarmiert.

Feuer zerstört Wohnhaus in Bergzow

Ein Blick von oben zeigt das Ausmaß des Brandes in dem Einfamilienhaus in Bergzow.

Bergzow - Laut Alarmierung sollte es sich um einen kleinen Brand in einem Einfamilienhaus in Bergzow handeln. Gemeindewehrleiter Steve Flügge: „Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich die Situation anders dar. Der Dachstuhl stand schon in Flammen.“

Weil das Feuer sich rasend schnell ausbreitete, wurde sofort die Feuerwehr Genthin mit ihrer Drehleiter nachalarmiert. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Familie hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Rund 40 Einsatzkräfte

„Mehrere Trupps waren im Innenangriff im Einsatz beziehungsweise wurde der Dachstuhl von außen mit der Drehleiter unterstützend gelöscht“, so Steve Flügge.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl schon in Flämmen. FOTO: Feuerwehr/STEVE FLÜGGE

Insgesamt waren 40 Kameraden der Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey und der Feuerwehr Genthin mit zehn Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Gegen 0.30 Uhr war der Einsatz beendet. Einige Kameraden waren aber Montag zur Brandwache noch vor Ort, um sicherzustellen, dass sich aus möglichen Glutnestern nicht wieder ein Brand entwickeln kann. Mit vor Ort waren auch die Polizei und der Rettungsdienst.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.