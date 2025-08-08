Ein Überholmanöver mit fatalen Folgen: Die B107 bei Genthin war am Freitagvormittag nach einem Unfall gesperrt. Die Polizei sucht den Unfallverursacher.

Nach dem Unfall musste auf der B107 aufgeräumt werden.

Genthin/vs. - Ein rücksichtsloses Überholen hat gestern zu Verkehrsbehinderungen auf der B107 zwischen Mützel und Genthin geführt.

Dort war am Morgen ein mit Holzstämmen beladener Lkw unterwegs und soll laut Polizeiangaben kurz vor dem Abzweig Genthin-Süd von einem bislang unbekannten Fahrzeug überholt worden sein. Das Fahrzeug sei so dicht vor dem Lkw eingeschert, dass der 35-jährige Lkw-Fahrer stark abbremsen musste.

Ein Lastwagen hatte Ladung verloren. Foto: Mario Kraus

Ladung kippt bei Genthin-Süd auf die Fahrbahn

Dadurch geriet der Anhänger ins Schlingern und kippte schließlich nach links auf die Gegenfahrbahn. Die Sicherungsgurte des Anhängers hielten dieser Kraftverschiebung nicht stand, so dass die Holzstämme von der Ladefläche fielen und sich auf beide Fahrbahnen verteilten. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden, allerdings wurden der Lkw und dem Anhänger beschädigt.

Der Lkw-Fahrer blieb, bis auf den Schreck, unverletzt. Die B107 musste für die Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Fahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Zeugen, die den Unfall oder den Überholvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der 03921/920-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Es besteht auch die Möglichkeit, Hinweise per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de zu senden.