Polizei-Großeinsatz in Genthin: Grausiges Gewaltverbrechen mitten in der Stadt?

Genthin - Mehrere Stunden kreiste am Donnerstagnachmittag ein Polizei-Hubschrauber über Genthin. Augenzeugen beobachteten wie auch Mannschaftsfahrzeuge aus Stendal in Genthin ankamen.

Lesen Sie auch: Mord oder Totschlag? Suche nach Mann aus Parchen geht weiter

Der Volksstimme gegenüber bestätigte das Polizeirevier Jerichower Land einen Großeinsatz im Stadtgebiet, auch an mehreren Stellen.

Stadtgebiet in Genthin ist teilweise abgesperrt: Polizei riegelt mehrere Straßen ab

Absperrungen am Heinigtenweg, an der Großen Schulstraße und an einem Haus an der Bergzower Straße - gleich an mehreren Stellen in der Stadt sperrte die Polizei weiträumig ab. Große Fahrzeuge der Spurensicherung sind immer noch im Stadtgebiet zu sehen, zivile Einsatzfahrzeuge wie offizielle.

Lesen Sie auch: Mutter mit Todesangst: Mann geht am Bahnhof Genthin mit Waffe auf Opfer los

Nach Volksstimme-Informationen suchte die Polizei im Stadtgebiet lange Zeit nach einer Person. Bisher unbestätigten Informationen zufolge soll es ein Gewaltverbrechen in Genthin gegeben haben, in das ein Mann aus Genthin verwickelt war. Eine Person soll zu Schaden gekommen sein.

Gewaltverbrechen in Genthin? Polizei suchte wohl nach einem Mann

Die Einsatzfahrzeuge scheinen sich im ganzen Stadtgebiet immer wieder neu zu verteilen. Die Polizei scheint auf der Suche nach einer Person zu sein.

Im Heingtenweg scheint sich derzeit alles zu konzentrieren. Eingänge sind abgesperrt, die Polizei steht bewaffnet davor. Die Ein- und Anwohner stehen auf der Straße und vor den Eingängen, beobachten das Geschehen.