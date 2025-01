Hohenseeden - Zu einem heftigen Unfall ist es am Nachmittag vom 7. Januar 2024 bei Hohenseeden (Jerichower Land) gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei informiert, hat sich der Crash gegen 16.15 Uhr auf der Landesstraße (L) 54 ereignet. Eine 39-Jährige war mit einem VW in Richtung Güsen unterwegs und wollte links in einen Feldweg einbiegen. In diesem Moment soll ein Kia, der in gleicher Richtung fuhr und bereits andere Fahrzeuge hinter dem VW überholt hatte und auch diesen überholen wollte, gegen den Wagen gefahren sein. Der Kia sei links von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Grabenmauer durchbrochen und sei in einem Graben zum Stehen gekommen, heißt es weiter.

Kind aus Auto vom Unfall bei Hohenseeden wurde in Krankenhaus gebracht

Der 28-jährige Kia-Fahrer und seine 73-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein fünfjähriges Kind, das sich im VW befunden habe, sei augenscheinlich nicht verletzt worden. Es wurde zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 39-jährige VW-Fahrerin soll einen Schock erlitten haben.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die L 54 musste gesperrt werden.