In Genthin ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Dattelner Straße gekommen, so die Polizei.

Genthin/vs - Unfall auf der Dattelner Straße. Was ist passiert? Eine 62-jährige Frau fuhr am 14. Dezember gegen 8 Uhr mit ihrem Ford auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof Genthin und beabsichtigte, in die Dattelner Straße abzubiegen.

Ein 55-jähriger Fußgänger überquerte die Dattelner Straße in Richtung Hausnummer 1. Beim Abbiegevorgang übersah die Ford-Fahrerin den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß.

Der Fußgänger wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Brandenburg gebracht. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf und sicherte Spuren, heißt es in einer Pressemitteilung.