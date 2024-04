Zweimal hintereinander wird die Feuerwehr in der Nacht alarmiert. Einmal in der Nähe der Feuerwache.

Rauch in der Wohnung und Unfall: Genthiner Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr war im Einsatz auf der Geschwister-Scholl-Straße in Genthin.

Genthin - Mitten in der Nacht mussten die Genthiner Feuerwehrwehrleute ausrücken. Am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall gerufen. Aus ungeklärter Ursache waren zwei Autos auf der Geschwister-Scholl-Straße in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses zusammengestoßen.

Durch die Einsatzkräfte sei vor Ort der Brandschutz sichergestellt, auslaufendes Motoröl und Kühlflüssigkeit gebunden sowie die Einsatzstelle ausgeleuchtet worden, berichtet Feuerwehrsprecher Michael Voth.

Schollstraße gesperrt

Die beiden in den Unfall verwickelten Autofahrerinnen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Während des 90-minütigen Einsatzes war die Scholl-Straße für den Verkehr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Bereits am Sonnabendmorgen gegen 4.45 Uhr, waren die Einsatzkräfte der Genthiner Wehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Brandenburger Straße alarmiert worden. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, konnten Beamte der Polizei die Mieterin aus ihrer stark verqualmten Wohnung in Sicherheit bringen.

Ein Feuerwehrtrupp unter Atemschutz machte schließlich den Topf mit stark angebrannten Essen als Quelle des Rauches ausfindig und nahmen diesen vom Herd entfernen. Im Anschluss wurde die Wohnung mittels Feuerwehrtechnik belüftet. Nach 30 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.