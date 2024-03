Eine Rentnerin in Genthin ist Opfer eines Schockanrufes geworden. Sie verlor eine fünfstellige Summe.

84-Jährige verliert fünfstellige Summe: So sieht der Täter aus (Beschreibung im Text)

Schockanruf in Genthin

In Genthin ist es zu einem Schockanruf gekommen.

Genthin/DUR. - Am Dienstag erhielt eine 84-jährige Genthinerin einen sogenannten Schockanruf, so die Polizei. Während des Anrufs sei ihr durch eine unbekannte Person mitgeteilt worden, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll und nun in Magdeburg im Gewahrsam sitze.

Weiterhin sei mitgeteilt worden, dass die Enkelin die Möglichkeit habe, aus dem Gewahrsam entlassen zu werden. Jedoch müsse dafür eine niedrige fünfstellige Summe entrichtet werden. Die 84-Jährige willigte schließlich ein, die Summe für ihre Enkelin zu bezahlen, heißt es weiter.

Es sei abgesprochen worden, dass eine Person das Bargeld in einer Tasche von der Geschädigten abhole.

Nach Schockanruf in Genthin: Polizei gibt Täterbeschreibung

Die Person wird wie folgt beschrieben:

männlich

180 bis 185 Zentimeter groß

circa 30 Jahre alt

europäischer Phänotyp, schlank

weiße Strickjacke, dunkelblaue Jeans

Die Person soll sich nach der Übergabe zu Fuß vom Tatort entfernt haben.

Die Polizei rät: "Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen. Diese sogenannten Schockanrufe sollen Sie in eine Stresssituation bringen, sodass Sie unter Druck gesetzt werden, binnen kürzester Zeit falsche Entscheidungen zu treffen. Bleiben Sie ruhig und besonnen. Kontaktieren Sie Familie, Freunde oder auch die Polizei."

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/9200 zu melden.