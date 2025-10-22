Ein Brand sorgte am Dienstagabend für Probleme in Altenplathow. Eine Fichte und mehrere Mülltonnen gerieten in der Parkstraße in Flammen, die nahegelegene Trafostation wurde leicht beschädigt.

In der Parkstraße in Altenplathow brannte eine zwölf Meter hohe Fichte. Die Feuerwehr war am Abend im Einsatz.

Altenplathow/Genthin - Am Dienstagabend rückten Einsatzkräfte nach Altenplathow aus: In der Parkstraße stand eine etwa zwölf Meter hohe Fichte in Flammen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, nachdem Anwohner den Brand bemerkt und den Notruf gewählt hatten.

Direkt neben dem Baum befindet sich eine Kompakt-Trafostation, die durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt wurde, jedoch nicht selbst in Brand geriet.

Kurzzeitig muss der Strom in Altenplathow abgeschaltet werden

„Um die Trafostation auch im Innern kontrollieren zu können, musste durch den Energieversorger kurzzeitig der Strom abgeschaltet werden“, erläuterte Feuerwehrsprecher Michael Voth. In Teilen von Altenplathow sei es dadurch zu einer vorübergehenden Unterbrechung gekommen, alle Haushalte waren jedoch wenig später wieder am Netz.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Brand seinen Ausgang an mehreren Mülltonnen, die unter dem Baum und in unmittelbarer Nähe der Trafostation standen. Wie das Feuer entstand, ist derzeit unklar. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Für die Genthiner Feuerwehr war es der 112. Einsatz in diesem Jahr. Damit liegt die Zahl der Alarmierungen ähnlich hoch, wie in den vorangegangen Jahren.