In der Nacht zu Montag brannte ein Kleinbus. Die Genthiner Feuerwehr war mit fast 20 Einsatzkräften vor Ort.

Ein Kleinbus brannte in der Nacht zum Montag in Genthin.

Genthin/Altenplathow - Die Feuerwehren in Genthin und Altenplathow waren in der Nacht zu Montag im Einsatz, um ein brennendes Auto zu löschen.

„Als die ersten Einsatzkräfte in der Altenplathower Parkstraße eintrafen, stand ein Mercedes-Kleinbus bereits in Vollbrand“, berichtet Feuerwehrsprecher Michael Voth.

Feuer ist nach einer halben Stunde gelöscht

Ein mit Atemschutz ausgerüsteter Trupp habe umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Nach etwa 30 Minuten waren die Flammen gelöscht. Nur noch wenige Nachlöscharbeiten seien nötig gewesen.

Für die Genthiner Feuerwehr war es bereits der 105. Einsatz im laufenden Jahr. Im Einsatz waren 19 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen.