In Genthin fand am Donnerstag ein Großeinsatz der Polizei statt. Mehrere Straßen waren gesperrt. Die Polizei sucht aktuell noch nach dem Täter. Was bislang bekannt ist.

Tödliches Verbrechen in Genthin: Auch die Schulstraße in Genthin war weiträumig abgesperrt.

Genthin - Mehrere Stunden kreiste am Donnerstagnachmittag ein Polizei-Hubschrauber über Genthin. Augenzeugen beobachteten wie auch Mannschaftsfahrzeuge aus Stendal in Genthin ankamen. Nun gibt es erste Details.

Tätliche Auseinandersetzung in Genthin: Frau stirbt an schweren Verletzungen

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kam es ersten Ermittlungen zufolge zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 28-jährigen Tatverdächtigen und einer 20-jährigen Frau. Es gebe demnach Hinweise auf eine Vorbeziehung zwischen den beteiligten Personen.

Die 20-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und erlag trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen ihren Verletzungen.

SEK-Einsatz in Genthin: Polizei sucht nach flüchtigem Täter

Nach der Auseinandersetzung habe sich der Mann vom Tatort entfernt. Trotz SEK- und Hubschraubereinsatz ist der Mann aktuell noch immer auf freiem Fuß.

Absperrungen am Heinigtenweg, an der Großen Schulstraße und an einem Haus an der Bergzower Straße - gleich an mehreren Stellen in der Stadt hatte die Polizei zuvor weiträumig abgesperrt. Große Fahrzeuge der Spurensicherung waren im Stadtgebiet zu sehen, zivile Einsatzfahrzeuge wie offizielle.

Nach Volksstimme-Informationen suchte die Polizei im Stadtgebiet lange Zeit nach dem Mann. Insbesondere im Heingtenweg sperrte die Polizei weiträumig ab - bisher erfolglos.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach einer flüchtigen Person. Foto: Polizeiinspektion Stendal

Täter möglicherweise bewaffnet: Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, sich in der Polizeiinspektion Stendal unter der Telefonnummer 03931/682-292 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Gleichzeitig warnt die Polizei davor, den Tatverdächtigen anzusprechen, da er möglicherweise bewaffnet sein könnte. Im Falle einer Sichtung des Flüchtigen sollte sofort die 110 gewählt werden.