Unfall auf der Umgehungsstraße in Genthin: Autofahrer kommt von der Straße ab

Genthin - Zweimal innerhalb von kurzer Zeit, mussten die Einsatzkräfte der Genthiner Feuerwehr am Dienstag ausrücken. Das steckte dahinter.

Zunächst war eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Baumarkt am Genthiner Legefeld die Ursache für die Alarmierung der Ortsfeuerwehren Genthin und Altenplathow.

Frostschaden löst Feuerwehreinsatz in einem Baumarkt in Genthin aus

„Sowohl das Personal als auch die Kunden des Marktes warteten vorbildlich am Sammelplatz auf das Eintreffen der Einsatzkräfte“, so der Genthiner Feuerwehrsprecher Michael Voth. Als Grund für die Auslösung der Brandmeldeanlage konnte später ein Frostschaden an einer Sprinklerleitung festgestellt werden.

Kurz nachdem die Einsatzkräfte wieder im Gerätehaus waren, wurden die erneut zum Einsatz gerufen. Auf der Ortsumgehung sollte es zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gekommen sein. Voth: „Am Einsatzort stellte sich die Lage glücklicherweise weit weniger dramatisch dar, als zuvor gemeldet. In dem verunfallten Fahrzeug war keine Person eingeklemmt.“

Verkehrsunfall an der B1/B107 in Genthin

Der Fahrer (52) eines Pkw war in Richtung Parchen auf der Umgehungsstraße B1/B107 unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung Bahnhofstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinunter fuhr.

„Da die Person bereits befreit war und auch keine Betriebsstoffe ausliefen, bestand für die Einsatzkräfte kein weiterer Handlungsbedarf“, so Voth. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst behandelt, das Auto an dem sämtliche Airbags auslösten, wurde vom Abschleppdienst geborgen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.