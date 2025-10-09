Am 8. Oktober hat in den Abendstunden ein Stromkasten in Schlagenthin gebrannt. Der Verlust des Hauses konnte verhindert werden, eine Person musste dennoch ins Krankenhaus.

Ein Totalverlust des Hauses in Schlagenthin konnte verhindert werden.

Schlagenthin/Brettin. - Am Mittwochabend, 8. Oktober, wurden die Feuerwehren Schlagenthin und Kleinwusterwitz gegen 19:27 Uhr zu einem brennenden Stromkasten alarmiert, wie Jerichows Stadtwehrleiter Patrick Hegewald berichtet.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Anbau des Wohnhauses, in dem der Verteilerkasten installiert war, bereits in Vollbrand. „Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Schaden auf das vorgefundene Maß begrenzt und ein Totalverlust des Hauses verhindert werden“, so Hegewald.

Das ausgebrannte Haus. Foto: Patrick Hegewald

Feuerwehr Jerichow: Zweiter Einsatz in Brettin

Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

17 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz. werden.Foto: Patrick Hegewald

Der Anbau des Hauses stand beim Eintreffen bereits in Brand. Foto: Patrick Hegewald

Im Einsatz waren 17 Kameradinnen und Kameraden, teilweise unter schwerem Atemschutz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bereits am Vortag waren mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei in Brettin gefordert. Dort wurde ein Zimmerbrand gemeldet, der sich glücklicherweise nicht bestätigte. Ursache der Verrauchung war ein Ofen. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich hier auf Kontroll- und Lüftungsarbeiten. Der Bewohner wurde ambulant vom Rettungsdienst versorgt.