Wohnung in Genthin: Polizei findet bei Durchsuchung Cannabis-Indoorplantage 

Genthin (vs) - Während eines Einsatzes betraten die Beamten in der Nacht vom Freitag zum Samstag eine Wohnung in der Gröblerstraße in Genthin, welche derzeit durch eine 32-Jährige und einen 44-Jährigen bewohnt wird.

In der Küche fiel den Beamten sofort auf, dass diese zweckentfremdet wurde und sich darin ein Gewächshaus befand. In diesem wuchsen acht Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wuchshöhen. In Zusammenarbeit mit der hinzugerufenen Kriminalpolizei wurde die gesamte Wohnung durchsucht.

Dabei konnten diverse Utensilien zum Anbau und zur Weiterverarbeitung von Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Der 44-Jährige Wohnungsinhaber erschien später und gab an, dass er lediglich für den Eigenbedarf anbaut. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.