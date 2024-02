Bei Osterwieck hat am Wochenende ein Jugendlicher die Kontrolle über sein Auto verloren. Wo er gelandet ist.

Lüttgenrode. - Wirtschaftlicher Totalschaden an einem Pkw und eine leicht verletzte Person waren die Folgen eines Unfalls unweit von Lüttgenrode bei Osterwieck im Landkreis Harz.

Wie die Polizei mitteilt, war am Freitagnachmittag ein 19-jähriger Lüttgenröder von Vienenburg kommend in Richtung Lüttgenrode unterwegs. Auf der Landesstraße L89 verlor er in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ermittlung gegen den Fahrer

Der Peugeotfahrer kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stehen. Dabei sei die 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Ameosklinikum Halberstadt gebracht.

Gegen den 19-Jährigen leiteten die Beamten des Polizeireviers Harz ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Am Pkw des 19-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.000 Euro.