Unbekannte setzen Eingangstür in Brand: Familie im Harz verletzt

Schock für eine Familie im Harzkreis. In Zilly wird in der Nacht zum Samstag ein Haus von außen angezündet.

In Zilly (Landkreis Harz) musste in der Nacht zum 9. Dezember die Feuerwehr den Brand in einem Haus löschen.

Zilly - Sieben Menschen schweben in Lebensgefahr, als in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr ein Doppelhaus in der Wernigeröder Straße in Zilly in Flammen steht. Das perfide: Es ist Brandstiftung,

Wie die Polizei am Vormittag des 9. Dezembers informiert, kam es zu dem Brand des Doppelhauses, weil offensichtlich ein oder mehrere unbekannte Täter versucht hatten, eine Hauseingangstür auf unbekannte Weise in Brand zu setzen.

Das Feuer griff dann auf einen Vorbau über und zerstörte diesen. Laut Polizeiangaben entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Die fünf Erwachsenen und zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Doppelhaus ist weiterhin bewohnbar.

Die Beamten des Revierkommissariats Wernigerode leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerer Brandstiftung ein und beschlagnahmten den Brandort. Die erforderlichen Ermittlungen zur Brandursache erfolgen im Verlauf der kommenden Woche.

Das Polizeirevier Harz sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/ 674-293 entgegen.