Gesucht: Unbekannte Frau hebt mit gestohlener EC-Karte Geld in Westerhausen ab

Eine Frau hat am 7. Oktober 2021 in Westerhausen (Ortsteil der Stadt Thale) im Landkreis Harz mit einer gestohlenen EC-Karte Geld am Automaten einer Sparkasse abgehoben. Die Polizei sucht nun mit Fotos der Überwachungskameras nach der Frau.

Westerhausen (vs) - Eine unbekannte Frau hat am Donnerstag, den 7. Oktober 2021 um 17.42 Uhr mit einer widerrechtlich erlangten EC-Karte mehrere einhundert Euro von einem Geldausgabeautomaten der Harzsparkasse in Westerhausen (Ortsteil der Stadt Thale) im Landkreis Harz abgehoben.

Wer kennt diese Frau? Sie hat am Donnerstag, den 7. Oktober in Westernhausen Geld am Sparkassenautomaten abgehoben. Die EC-Karte war gestohlen. Foto: Polizeirevier Harz

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, wurde die EC-Karte einer 59-jährigen Frau am 07.10.2021 in einem Supermarkt in der Westerhäuser Straße in Blankenburg zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr aus dem Einkaufsbeutel gestohlen.

Die auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Person steht im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben. Wer kennt die Frau und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.