Halberstadt: Diebe stehlen wertvollen Schmuck

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Halberstadt haben Diebe wertvollen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet.

Halberstadt (vs) - Nicht schlecht gestaunt haben dürften die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Beethovenstraße in Halberstadt. Dort stiegen in der Zeit zwischen dem 8. und 10. Oktober Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster ein.

Anschließend durchwühlten sie die Einrichtung und fanden den dort deponierten Schmuck. Die wertvollen Stücke im Wert von etwa 3000 Euro wurden daraufhin entwendet. Da die Bewohner des Hauses über das Wochenende verreist waren, verständigten sie die Polizei erst nach Kenntnisnahme des Einbruchs.

Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl stehen könnten, erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941-674293.