Bei einem schweren Unfall in Halberstadt im Harz ist ein Renault-Fahrer vom Parkdeck abgekommen und in eine Mauer gekracht. Die beiden Autoinsassen wurden schwer verletzt.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Halberstadt: Fahrer kommt von Parkdeck ab

In Mauer gekracht

Halberstadt (vs) - Bei einem Unfall sind am Donnerstagmittag in Halberstadt zwei Menschen schwer verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr der 83-jährige Fahrer eines Renault zunächst vom Parkdeck eines Supermarktes in der Braunschweiger Straße. Dabei soll er am Ende der Abfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und gegen eine Sandsteinmauer geprallt sein. Dabei wurden der Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin offenbar schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, heißt es von Seiten der Polizei. Die Mauer soll ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden sein.