Kollision in Halberstadt: Radfahrer prallt gegen Motorhaube und stürzt

Halberstadt (vs) - Am Montag, den 20. Juni 2022 wurde, ein 62-jähriger Radfahrer infolge eines Verkehrsunfalls leicht verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 76-Jähriger mit einem Pkw Skoda die Klopstockstraße in Richtung Spiegelsbergenweg.

Gegen 17.05 Uhr stieß er mit einem 62-jährigen Radfahrer zusammen, der den als Baustelle ausgewiesenen Bereich des Spiegelsbergenweg aus Richtung Bahnübergang befuhr. Der Radfahrer prallte gegen die Motorhaube und stürzte in weiterer Folge auf die Straße. Dabei verletzte er sich leicht.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 76-Jährigen sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 62-Jährigen ein, da dieser einen gesperrten Bereich befuhr und es zu einem Unfall kam.