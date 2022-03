Polizeikontrolle: Radfahrer mit 1,92 Promille in Halberstadt unterwegs

Eine Verkehrskontrolle am Samstag in Halberstadt endete für einen Radfahrer schnell.

Halberstadt (vs) - Am Samstag, den 12. März 2022, befuhr ein 33-Jähriger mit einem Fahrrad die Otto-Spielmann-Straße in Halberstadt. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle gegen 20.13 Uhr stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.92 Promille. Daraufhin wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Des Weiteren leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Führen eines Fahrzeuges bei Fahrunsicherheit in Folge Alkoholgenusses ein.