Halberstadt/DUR. - Bereits am Dienstag, 16. April, hat der Zoll in einer Mannschaftsstärke von 75 Einsatzkräften eine Baustelle im Landkreis Harz durchsucht, wie die Verwaltung in Halberstadt mitteilt.

Bei dem Einsatz seien 230 Mitarbeiter von 60 verschiedenen Unternehmen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt worden, heißt es von Seiten des Hauptzollamts Magdeburg. Das Ergebnis der Untersuchung: zwei per Haftbefehl wegen illegalen Aufenthalts Gesuchte, ein Strafverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts, acht Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.