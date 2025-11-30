In der Nacht zum 30. November ist eine 46-Jährige Frau in Halberstadt bei einem Unfall verletzt worden und musste ins Krankenhaus. Auch die Feuerwehr musste ausrücken.

In Halberstadt kam es in der Nacht zum 30. November zu einem schweren Unfall.

Halberstadt/VS. - Eine Verletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Vorfahrtsfehlers in Halberstadt. In der Nacht zum Sonntag krachte es auf der Kreuzung Schwanebecker/Kühlinger Straße.

Um 23.09 Uhr ging beim Polizeirevier Harz die Meldung ein. Eine 46-jährige Frau aus Halberstadt war mit ihrem Daimler-Benz A 180 aus Richtung Quedlinburger Straße über die Kreuzung in die Kühlinger Straße gefahren - und hatte dabei den vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Fahrzeugführer eines Audi A1 aus Wernigerode auf der Schwanebecker Straße übersehen, der von rechts kommend auf der Hauptstraße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Audi krachte frontal in die Beifahrerseite des Daimler-Benz. Dadurch wurde Halberstädterin leicht verletzt.

Halberstadts Feuerwehr kommt an der Unfallstelle ebenfalls zum Einsatz

Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Laut Angaben des Polizeireviers blieben der Audi-Fahrer und dessen 46-jährige Beifahrerin unverletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Auch die Kameraden der Feuerwehr Halberstadt waren zur Unfallstelle beordert worden. Die Wehr war mit drei Fahrzeugen und insgesamt acht Kameraden im Einsatz.